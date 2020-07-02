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السياحة: ضوابط صارمة للمنشأة السياحية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:05 م
غادة شلبى
غادة شلبى
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ريهام فيكتور
قالت غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والاثر لشئون السياحة، إن الدولة بدأت فى استعاددة نشاطها وتصحيح مسارها بمشروعات حيوية كبيرة.

واضافت غادة شلبى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على ، " القناة الاولى المصرية " ، ان اليوم لابد وان نشيد الى دور الحكومة فى تغير الاجازة من يوم الثاثاء الى الخميس وهو فى المقام الاول لخدمة قطاع السياحة .

واشار نائب وزير السياحة والاثر لشئون السياحة ، الى ان المواطنين الان يستطيعون السفر ، والذهاب الى الشواطئ  ،مؤكدة ان قرار الاجازة وتحويله ليوم الخميس قرار حكيم يخدم العمل .

وتابعت  وزارة السياحة والاثار اتخذت ، ان كل التدابير لغلق المنشآت فى بداية الفيروس  وانتشاره بداية من وقف الطيران وغلق المنشأت وتطهيرها وتعقيمها لتفادى بداية الجائحة .

واكدت  نائب وزير السياحة والاثر لشئون السياحة ،أن وزارة السياحة والاثار وضعت ضوابط  تضامنا مع وزارة الصحة والطيران المدنى مع المحافظات المعنية لوضع ضوابط دقيقة وصارمة ورادعة للمنشأة فى حالة عدم التطبيق .
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