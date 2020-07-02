السياحة: ضوابط صارمة للمنشأة السياحية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

قالت غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والاثر لشئون السياحة، إن الدولة بدأت فى استعاددة نشاطها وتصحيح مسارها بمشروعات حيوية كبيرة.





واضافت غادة شلبى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على ، " القناة الاولى المصرية " ، ان اليوم لابد وان نشيد الى دور الحكومة فى تغير الاجازة من يوم الثاثاء الى الخميس وهو فى المقام الاول لخدمة قطاع السياحة





واشار نائب وزير السياحة والاثر لشئون السياحة ، الى ان المواطنين الان يستطيعون السفر ، والذهاب الى الشواطئ ،مؤكدة ان قرار الاجازة وتحويله ليوم الخميس قرار حكيم يخدم العمل .





وتابعت وزارة السياحة والاثار اتخذت ، ان كل التدابير لغلق المنشآت فى بداية الفيروس وانتشاره بداية من وقف الطيران وغلق المنشأت وتطهيرها وتعقيمها لتفادى بداية الجائحة .



