أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أول صور مسربة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5G.. وفيسبوك تتعرض إلى أخطر عملية تسريب بيانات بعد كامبريدج أناليتيكا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
مازالت شركة تويتر تثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أن قامت بإزالة صورة نشرها ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي بالموقع، لانتهاكها حقوق سياسة النشر الخاصة بالمنصة.
ظهرت أول صور مسربة لهاتف Galaxy Z Flip 5G، عبر الإنترنت، وذلك بفضل قائمة هيئة الاتصالات الصينية، وهو نموذج الهاتف الجديد القابل للطي من سامسونج الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
أعلنت شركة جوجل Google، عن عزمها إضافة ميزة الرد الذكي SmartReply، إلى منصة مشاركة الفيديوهات التابعة لها يوتيوب YouTube، والتي ستسمح لمنشئ المحتوي بالتفاعل بسهولة مع متابعينهم حيث تعمل الأداة الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح ردود جاهزة على التعليقات والرسائل.
أعترفت شركة فيسبوك Facebook، أمس الأربعاء، بأن ثغرة في نظامها الأمني شاركت بيانات مستخدميها مع الآلاف المطورين حتي بعد إنتهاء صلاحية الوصول، وقالت الشبكة الاجتماعية إنها أصلحت المشكلة، لكن الخطأ سمح لما يقدر بـ 5000 مطور بمواصلة تلقي بيانات المستخدمين لفترة أطول من المتوقع.
دخل هاتف Redmi Note 8 Pro، أحد أشهر هواتف شركة شاومي Xiaomi من الفئة المتوسطة، المرحلة الثانية من عملية تحديث واجهة المستخدم MIUI.