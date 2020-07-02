أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أول صور مسربة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5G.. وفيسبوك تتعرض إلى أخطر عملية تسريب بيانات بعد كامبريدج أناليتيكا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:



