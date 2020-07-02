التفاؤل حول دواء محتمل لـ كورونا يقود أسواق آسيا لمكاسب جماعية

حققت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعا جماعيا، في ختام تعاملات اليوم /الخميس/؛ مستفيدة من حالة التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لدواء لفيروس "كورونا" المستجد.





وصعد مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.1% إلى 22146 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 0.3% عند 1543 نقطة؛ مستفيدا من مكاسب مؤشر "ناسداك" الأمريكي الذي سجل أعلى إغلاق على الإطلاق أمس الأربعاء.





وارتفع مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج، بنسبة 2.25%، بدعم من مكاسب سهم شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت" بنحو 3%، كما ارتفعت بورصة "هونج كونج" بنسبة 4.85%.





وتترقب الأسواق تطورات الأحداث بعد دخول قانون الأمن القومي الصيني حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، وإعلان شرطة هونج كونج أول اعتقالات لها بموجب هذا الإجراء يوم الأربعاء.





كما شهدت الأسهم في البر الرئيسي الصيني مكاسب قوية اليوم، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.13% إلى حوالي 3090.57 نقطة، وأضاف مؤشر "شنتشن" 1.292% إلى حوالي 12269.4 نقطة.





وارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.36% ليغلق عند 2135.37 نقطة.





وقفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" الأسترالي بنسبة 1.66% ليغلق عند 6032.70 نقطة، بدعم من بيانات حول وصول الفائض التجاري في مايو إلى 8.025 مليار دولار أسترالي (5.55 مليار دولار) على أساس معدل موسمي، وفقا لمكتب الإحصاءات في البلاد.





وتفاعلت السوق بشكل إيجابي مع أنباء حول دراسة أجريت مؤخرا على دواء تم تطويره من قبل شركتي "فايزر" و"بيوتيك"، والتي أظهرت أن الدواء خلق أجساما مضادة.





وكشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع تعافي النشاط الصناعي بأكثر من التوقعات في الولايات المتحدة خلال يونيو، وكذلك في الصين وألمانيا ومنطقة اليورو.



