لأسباب شخصية.. أردوغان يتوعد بغلق وسائل التواصل الاجتماعي..فيديو

توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، بتشديد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إهانات مزعومة ضد ابنته على تويتر.





وأكد أردوغان خلال خطاب تلفزيونى أذاعت فضائية " العربية" جزء منه أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن زيادة "الأعمال غير الأخلاقية" على المنصات في السنوات الأخيرة ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.





وأضاف "هذه المنصات لا تليق بهذه الأمة. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح (مشروع قانون) على البرلمان في أقرب وقت ممكن".





وذكر أن شركات التواصل الاجتماعي ستضطر إلى تعيين ممثلين في تركيا للرد على المطالبات القانونية، التي قال إنه يتم تجاهلها حاليا.





وتابع أردوغان: "نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح".