AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استبعاد طالب ثانوية للاشتباه بإصابته بكورونا.. وكسر قدم آخر في طريقه إلى اللجنة

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:58 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
احمد علي
شهدت لجنه مدرسه الشهيد وائل منصور بادارة غرب المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة استبعاد طالب للاشتباه بإصابته بعدوي كورونا ونقل طالب اخر اثر كسر قدمه حال توجهمها الي لجنه لأداء امتحاني مادتي الاحياء والفلسفه حفاظا على مستقبلهم الدراسي .


وكانت غرفه العمليات والطوارئ بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تلقا إخطارا باصابه الطالب محمد علوان اثر إصابته للاشتباه بعدوي فيروس كورونا ونقل الطالب محمد عبدالحليم بسياره إسعاف لاستكمال امتحانه بذات لجنه المذكوره حفاظا على مستقبله التعليمي اثر إصابته  بكسر بالقدم .

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الي مكان اللجنه للوقوف علي انتظام سير امتحاني مادتي الاحياء والفلسفه .
وجدير بالذكر أن محافظ الغربية والقيادات الأمنية تفقدوا عدد من لجان الثانوية العامة والبالغ عددها ١٢٢ لجنه والزام الله بالاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاشتباه في إصابة مراقب ثانوية عامة بكورونا في البحيرة

إصابة طالبة بإحدى لجان رشيد بانخفاض فى ضغط الدم أثناء امتحانات الثانوية

امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يعلن تفاصيل استبعاد 6 حالات للاشتباه في إصابتها بكورونا .. فيديو

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

حصاد أول أسبوع في امتحانات الثانوية العامة 2020: ضبط 24 حالة غش بالمحمول .. ظهور 37 حالة مرضية بين صفوف الطلاب والمعلمين .. ووفاة 4 مراقبين بسبب حوادث

ترشيحاتنا

الغلق عقوبة المخالفين.. الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة الجمعة

هذه العبادة تحميك من الهلاك.. الإفتاء توضح

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

دول عالم ثالث.. تصريحات تركية عنصرية جديدة ضد دول عربية

AdvertisementS

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور