استبعاد طالب ثانوية للاشتباه بإصابته بكورونا.. وكسر قدم آخر في طريقه إلى اللجنة

شهدت لجنه مدرسه الشهيد وائل منصور بادارة غرب المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة استبعاد طالب للاشتباه بإصابته بعدوي كورونا ونقل طالب اخر اثر كسر قدمه حال توجهمها الي لجنه لأداء امتحاني مادتي الاحياء والفلسفه حفاظا على مستقبلهم الدراسي .





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وكانت غرفه العمليات والطوارئ بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تلقا إخطارا باصابه الطالب محمد علوان اثر إصابته للاشتباه بعدوي فيروس كورونا ونقل الطالب محمد عبدالحليم بسياره إسعاف لاستكمال امتحانه بذات لجنه المذكوره حفاظا على مستقبله التعليمي اثر إصابته بكسر بالقدم .





وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الي مكان اللجنه للوقوف علي انتظام سير امتحاني مادتي الاحياء والفلسفه .