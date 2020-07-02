على متنها 300 راكب.. مصر للطيران تسير أول رحلة منتظمة قادمة من نيويورك بعد أزمة كورونا

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، أول رحلة طيران منتظمة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد عودة الطيران في مصر، حيث وصلت وعلى متنها نحو 308 ركاب على متن رحلة تحمل رقم MS986، في أول تشغيل منتظم منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أمس، الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.









وفي اليوم لتشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بالمطارات المصرية، سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، 14 رحلة جوية إلى عدة دول خارجية نقلت على متنهم قرابة 2000 راكب، ومن دول الخارج إلى القاهرة سيرت نحو 13 رحلة جوية، على متنها أيضا 2000 راكب.







