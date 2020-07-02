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أخبار البلد

على متنها 300 راكب.. مصر للطيران تسير أول رحلة منتظمة قادمة من نيويورك بعد أزمة كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:06 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، أول رحلة طيران منتظمة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد عودة الطيران في مصر، حيث وصلت وعلى متنها نحو 308 ركاب على متن رحلة تحمل رقم MS986، في أول تشغيل منتظم منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.


واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أمس، الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.


وفي اليوم لتشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بالمطارات المصرية، سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، 14 رحلة جوية إلى عدة دول خارجية نقلت على متنهم قرابة 2000 راكب، ومن دول الخارج إلى القاهرة سيرت نحو 13 رحلة جوية، على متنها أيضا 2000 راكب.


تجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة المصرية فتح المطارات أمام الرحلات الدولية المنتظمة، جاء بعد 3 أشهر من الوقف استعدت خلالها وزارة الطيران المدني المصري على كل المستويات، بدعم الطائرات المصرية ومطارات الجمهورية بجميع التجهيزات والإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس المستجد، عن طريق الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بتطبيق آليات التباعد وتوفير مواد التعقيم التطهير، فضلا عن مد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية ترصد حرارة الركاب القادمين والمغادرين أثناء عبورهم من أمامها دون تدخل أو تعامل مباشر مع العاملين بالمطار، ودعمت ذلك بإجراءات إضافية من قبل الحجر الصحي بالمطارات المصرية للتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها.
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