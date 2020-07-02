اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-7-2020

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 795 جنيها إلى 799 جنيها





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 680 جنيها إلى 683 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 530 جنيها إلى 531 جنيها .





تتراوح سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها إلى 6352 ، يزن 8 جرامات.





أسعار الذهب في مصر وعنبالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



