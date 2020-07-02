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محافظات

تتكلف 30 مليون جنيه.. توصيل الكهرباء لخزان محطة رافع الزراعة بالزقازيق

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:34 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ المشروعات والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، للاتفاق على تحديد مسار توصيل كابل الكهرباء لخزان رافع الزراعة بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 30 مليون جنيه ليدخل الخدمة الفعلية، ويساهم وبشكل كبير في ضخ كميات المياه لشبكة مياه الزقازيق، وذلك ضمن تنفيذ مشروع إحلال وتجديد توسعات محطتى مياه الزقازيق والعباسة وإنشاء خزان برافع الزراعة بطاقه 43 ألف / متر مكعب يوم بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه.


وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تحديد مسار توصيل كابل الكهرباء والذي يبدأ من الموقع  وصولًا لكشك الكهرباء، خلف جراج أتوبيس شرق الدلتا، بمنطقة الزراعة بطول 300 متر تقريبًا، ما يتطلب أعمال قطع سطحي (جانبي) في الطريق بعيدًا عن الميدان وبمسافة طولية بمحازاة البلدورة وصولًا لكشك الكهرباء. 


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وطالب المحافظ بتحرير محضر تنسيقي بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق ورئاسة مركز الزقازيق لتنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لجدول زمني محدد، مع التأكيد على الحفاظ على الحالة العامة للطريق، ورد الشيء لأصله، وتنفيذ الأعمال بعيدًا عن أوقات الذروة لعدم تعطيل الحركة المرورية. 


وأكد محافظ الشرقية أهمية التنسيق بين جهات العمل المختلفة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية  والخدمية الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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