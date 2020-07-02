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حوادث

كيد النسا.. سيدة تستعين بعاطلين لخطف زوجها السابق بالقليوبية

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام فى ضبط مرتكبى واقعة احتجاز سائق بالقليوبية لإجباره على إنهاء خلافات مالية.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل بغياب زوجها (سائق) منذ ثلاثة أيام عقب خروجه للعمل مستقلًا سيارته الملاكى وعدم عودته وإتهمت زوجته السابقة بإختطافه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما.

أسفرت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من زوجة المجنى عليه السابقة ، وعاملَين "لهم معلومات جنائية"- عاطلَين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط طليقته وأحد المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الأولى بوجود خلافات مالية مع المجنى عليه فعقدت العزم على إختطافه لإجباره على إنهاء تلك الخلافات.

وأضافت باستعانتها بباقى المتهمين لتنفيذ مخططها وقيامها باستدراج المجنى عليه للشقة محل سكنها بزعم إنهاء ما بينهما من خلافات وعدولها عن مطالبتها له بدفع مبلغ مالى، وعقب وصوله لشقتها قام باقى المتهمين بإقتياده عنوة واصطحابه بسيارته إلى الشقة محل إقامة أحدهم واحتجازه بها لإجباره على دفع ذلك المبلغ.

حيث أمكن تحرير المجنى عليه من مكان إحتجازه وضبط باقى المتهمين المُكلفين بحراسته.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة الأولى أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهمة المذكورة تم بإرشادهم ضبط (سيارة المجنى عليه - هاتفه المحمول- حافظة نقوده).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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