جواهرجي وعاملان يكونون عصابة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط ثلاثة أشخاص (تاجر مصوغات ، عاملان - مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة) حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم .
وتبين قيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وبحوزتهم (4255550 جنيها مصريا– 47179 دولارا أمريكيا – 100 دينار ليبى – 250 درهما إماراتيا).
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى.