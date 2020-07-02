جواهرجي وعاملان يكونون عصابة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط ثلاثة أشخاص (تاجر مصوغات ، عاملان - مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة) حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم .

وتبين قيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وبحوزتهم (4255550 جنيها مصريا– 47179 دولارا أمريكيا – 100 دينار ليبى – 250 درهما إماراتيا).



وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.