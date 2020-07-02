بزعم توظيف أموالهم في الاستثمار العقاري.. ضبط شخص نصب على 4 آخرين بسوهاج









البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (4) أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1085000- مليون وخمسة وثمانون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها ، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



