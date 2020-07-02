شاهد.. مداهمة محلات ومخازن غير مرخصة وضبط أطنان من الأغذية الفاسدة في القاهرة

شنّ ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملة موسعة على الأسواق أسفرت عن ضبط العديد من القضايا المتنوعة.





فقد تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:





ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الأميرية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.







وعثر بداخل المخزن على (1,500 طن أرز- 1,300 طن سكر- 1,200 طن زيت طعام- 2 طن ملح- 1,200 طن خل- 900 كيلو مكرونة- 500 كيلو دقيق) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على (1 طن سكر- 250 كيلو أرز- 300 كيلو زيت طعام- 200 كيلو مكرونة- 900 عبوة عصير) جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على (3 طن ملح، 1 طن مكرونة- 1 طن شاى- 900 كيلو أرز- 5640 زجاجة "عصير، خل، مياه"- 4824 عبوة "مربى، صلصة") جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وضبط (صاحب معمل مخللات بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المعمل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مخلل" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المعمل على (4,250 طن مخلل "مختلفة الأنواع") جميعها "مجهولة المصدر" غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





كما تم ضبط (مسئول عن مصنع حلوى جافة بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدمًا علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المصنع على (2,671 طن حلوى جافة "مختلفة الأنواع"- 300 كيلو عسل جلوكوز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات ومعدات التصنيع).





وضبط (صاحب مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام أول "يحمل جنسية دولة عربية") لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة المستوردة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المخزن على (600 ثوب قماش "مختلفة الأنواع") جميعها مهربة جمركيًا و"مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأخيرا تم ضبط (مسئول عن شركة للتجارة والصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة المعادى) لحيازته كميات كبيرة من اللحوم "مجهولة المصدر" ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل الشركة على (3,500 طن "لحوم، كبدة، دهون") جميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



