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حوادث

ضبط 2 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات بمصنع بدون ترخيص

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت أجهزة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب) لقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها "بيانات تجارية وهمية"، وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

أمكن ضبط كمية من الأعلاف الحيوانية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وزنت (2 طن).
  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى والتلاعب بالأسعار.

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