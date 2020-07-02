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محافظات

في بني سويف.. محاضر ضد منتجي الخبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:32 م
محضر تمويني
محضر تمويني
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محمد عبدالحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للإطمئنان على جودة الخبز المنتج، كذلك عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.  

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين عن جهود ضبط الأسواق والرقابة على المخابز،والذي قام باستعراضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث شنت مديرية التموين ،بالاشتراك مع مفتشي الأغذية  والطب البيطري  ومباحث التموين بمركز بني سويف،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

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وأسفرت الحملة  عن تحرير 9 محاضر بواقع 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن،و2 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المخابز لتصرفه في 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم ،بجانب ضبط أحد الجزارين لقيامه بذبح  إناث ماشية صغيرة الحجم "دون السن القانوني المسموح بها "،حيث تم التحفظ على المضبوطات واللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن . 
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