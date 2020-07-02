مباحث تموين القاهرة تضبط 10 آلاف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة









تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك محل "بدون ترخيص" لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة

قصر النيل .





وتبين حيازته 10 الاف قطعة أدوات كهربائية ( لمبة ليد - مشترك كهربائى – قاطع تيار ) ، وكذا 1500 متر " سلك" مجهولة المصدر) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام ثان لإستيلائه على مبلغ مليون جنيه بدون وجه حق.





وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على الاموال عن طريق التلاعب وإختراف نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



