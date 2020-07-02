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محافظات

هبوط طائرة من سويسرا بمطار الغردقة على متنها 151 سائحا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:22 م
هبوط طائرة من سويسرا
هبوط طائرة من سويسرا بمطار الغردقة
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إبراهيم جادالله
هبطت منذ قليل طائرة من سويسرا بمطار الغردقة الدولي، ومحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، ثانى رحلة طيران قادمة من الخارج وعلي متنها 151 سائحا قادمًا من سويسرا كثانى فوج سياحي يصل المدينة منذ اغلاق المطارات وانتشار جائحة كورونا، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بفتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.

واستعدت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع غرفة المنشآت وشركات السياحة، وإدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي لاستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، وذلك بخطة اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة التأمين الطبية لفحص القادمين من الخارج، علي متن الرحلات الجوية.

نفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية علي رأسها وضع علامات اجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف علي درجة الحرارة، إلي جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة ، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.
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هبوط طائرة من سويسرا بمطار الغردقة على متنها 151 سائحا
هبوط طائرة من سويسرا بمطار الغردقة على متنها 151 سائحا
هبوط طائرة من سويسرا بمطار الغردقة على متنها 151 سائحا
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