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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 3 حالات جديدة في بني سويف

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:25 م
خروج وتعافي ٣ حالات
خروج وتعافي ٣ حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي ٣ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.


وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم الخميس، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدًا مواصلة الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.


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من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.


وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجى، والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، على المتابعة المستمرة للمستشفى. 
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