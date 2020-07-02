مستوى فوق المتوسط.. شكوى بين البنين في شمال سيناء من صعوبة امتحان الإستاتيكا



ويصل إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الثانوية العامة ومن لهم حق الا متحان 2903 طلاب وطالبات موزعين على 14 لجنة بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد.. منها لجنة للسيدات في العريش.



