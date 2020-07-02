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تعليم

مستوى فوق المتوسط.. شكوى بين البنين في شمال سيناء من صعوبة امتحان الإستاتيكا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:25 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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احمد صالح
لم تمر امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، الخميس دون شكوى، حيث شكا طلاب شعبة الرياضة من صعوبة امتحان مادة الاستاتيكا. 

وقال أحمد ممدوح، أحد طلاب لجنة عمرو شكري بنين، إن الأسئلة كانت صعبة وتعثر في الإجابة على أجزاء من الأسئلةـ وأنه سيسعى للتعويض في باقي أفرع مادة الرياضة، بينما قال زميله سلامة حنفي إنه لم يتمكن من الإجابة على سؤال، بينما أجاب على باقي الأسئلة. 

في المقابل علت الفرحة طلاب القسم الأدبي لسهولة امتحان الفلسفة والمنطق، حيث عبرت علا خالد، طالبة، عن سعادتها بحل جميع الاسئلة، متمنية أن تكون المواد المتبقية سهلة. 

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، في شمال سيناء الامتحان في مادة (الأحياء)، وشعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، كما أدى طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، امتحان مادة (الفلسفة والمنطق).

ويصل إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الثانوية العامة ومن لهم حق الا متحان 2903 طلاب وطالبات موزعين على 14 لجنة بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد.. منها لجنة للسيدات في العريش.

مستوى فوق المتوسط.. شكوى بين البنين في شمال سيناء من صعوبة امتحان الإستاتيكا
مستوى فوق المتوسط.. شكوى بين البنين في شمال سيناء من صعوبة امتحان الإستاتيكا
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