بجامعة حلوان.. إضافة 70 مرجعا علميا جديدا لمكتبة المعهد القومي للملكية الفكرية

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، زيادة حصة مكتبة المعهد القومى للملكية الفكرية، ودعمها بالكتب الفريدة في مجال الملكية الفكرية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في إطار الدعم المتواصل لمكتبة المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.





يأتي ذلك انطلاقا من أهمية التنوع في الكتب، بما يسهم في إثراء الفكر وتدفق المعلومات، كما أنها تنمي المعرفة وتصقل الشخصية الوجدانية، وتساهم أيضًا في دعم البحث العلمي في مجال الملكية الفكرية بما يدفع الى تحقيق نجاحات فى مجال التصنيف الدولي.





وأوضح الاستاذ الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وصول 70 مرجعا علميا متميزا في هذا المجال من دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، تضاف إلى مراجع المكتبة، حيث تنوعت الكتب فى جميع المجالات التي يهتم بها طلاب المعهد الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.





ويسعى المعهد القومى للملكية الفكرية أن يكون دائما منارة للفكر وللمعرفة ومرجعية علمية فى مجال الملكية الفكرية على المستوى الوطني والإقليمي، ويسعى المعهد إلى إجراء بحوث علمية فى مجال الملكية الفكرية تواكب معايير الجودة العالمية لإعداد كوادر مؤهلة فى الملكية الفكرية لخدمة قضايا المجتمع تحقيقًا للتنمية المستدامة ونشر ثقافة الملكية الفكرية.