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تعليم

"صدي البلد" يرصد آراء الطلاب عن الاستاتيكا: مدة الامتحان غير كافية.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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حسام الفقي - كيرلس صلاح - ايهاب اشرف
انتهى طلاب مدارس شارع قصر العيني في السيدة زينب، من أداء امتحان الاستاتيكا شعبة علمي رياضية  بالثانوية العامة، حيث سيطرت حالة من الفرح على وجوه الطلاب من الامتحان الذي كان شبه مرضي لهم.

ورصد صدى البلد أراء الطلاب بالامتحان.


وأضاف حسين ابراهيم، أن الامتحان كان في قدرات الطالب المتوسط ولكن كان به بعض النقاط التى تحتاج إلى تركيز فقط.

‎جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

‎وقد إلتزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.
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