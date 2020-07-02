حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

مع توقف العمل بالملاهي الليلية والبارات، والإنتشار السريع لمقاطع فيديو التيك توك .. ترصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الأداب ومكافحة جرائم الفتيات، كل ماهو مخل بالآداب العامة وقيم المجتمع المصري ومحاربة الفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت.

اقرأ أيضًا |

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

مقاطع آباحية، وفيديوهات جنسية، وعمليات نصب وبيع أطفال شهدتها شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة، لا سيما فيديوهات فتيات التيك التوك العديدة، والفتيات اللاتي تعلن عن أنفسهن من أجل ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ طائلة مع الأثرياء من راغبي المتعة الحرام.

اقرأ أيضًا |

ضربته بالقلم وهما بيمارسوا الجنس.. كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بملابسها الداخلية بصحراء الجيزة





- ريناد عماد.. ممارسة البغاء

تمكنت الادارة العامة لحماية الآداب من ضبط فتاة لقيامها بإنشاء حساب إلكتروني واستغلاله فى بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الأجتماعى قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكترونى وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن فى طياتها دعوة للتحريض على الفسق وإذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز مقابل حصولها على استفادة مالية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الفتاة المذكورة وتبين أنها (طالبة جامعية – مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية) ، كما أضافت التحريات بأنها دائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة خشية ضبطها عقب تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها وإنتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وبمواجهتها أقرت بإنشائها قناة على موقع "يوتيوب" بإسمها وأنها تتولى من خلالها إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتلك المقاطع والحصول على إستفادة من ورائها بمدى إتساع أعداد المشاهدين .

- اعملي باي باي يا جهاد

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل ضبط شبكة رامي مزاجو بعد القاء القبض علي متهمة رابعة من اعضاء الشبكة، حيث القت في البداية القبض علي سيدة ورجلين ثم تم التوصل الي مكان اختفاء المتهمة الرابعة وتمكنت قوة أمنية من أمن الجيزة بالتنسيق مع مباحث الآداب من إلقاء القبض عليها، حيث رصدت الأجهزة المختصة مقطع فيديو تضمن ظهور سيدة ورجل يمارسان الفاحشة، وبجوارهما أحد الأشخاص يرتدى ملابسه ويقوم بالتصوير والذى تبين بعدها أنه زوجها ويطلب منها ان تنظر الي الكاميرا ويوجه رسالة إليها قائلا "اعملي باي باي يا جهاد لجمهورك".

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم من خلال تتبع الصفحة التى قامت ببث الفيديو وتم تحديد المتهمين وإعداد كمين لهم والقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير الفيديو لترويجه على راغبى المتعة الحرام نظير الحصول على اموال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وزوجها وآخر في إحدى مناطق الجيزة وبمواجهتهم بالفيديو أقروا بارتكابهم الواقعة.

- منار سامي.. دعارة ومخدرات

كما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط إحدى الفتيات لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف الإستفادة المادية وبرفقتها أحد متجرى الأقراص المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكترونى وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعى تمثل اعتداء على القيم والمبادىء لما تحمله من تحريض على الفسق ، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على إستفادة مالية.

كما أمكن رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافى للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص "غير محدد"، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الفتاة المذكورة وتبين أنها (بدون عمل – "مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى قضية "تبديد" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية) ، وأنها خلال الآونة الأخيرة قامت بالتنقل بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها و تداولها وإنتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعقب ضبطها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إستقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى نظير حصولها على مبالغ مالية .

- امتحانات الثانوية العامة

,تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارته "قناة" على شبكة الإنترنت زعم من خلالها قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، حيث رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص "طالب"، مقيم بمحافظة القاهرة" بإدارة "قناة" على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الزعم بقدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (اللغة الإنجليزية – الديناميكا) نظير حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بمحيط محل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن "القناة" والمشاركات المشار إليها، وكذا ضبط كارت "خاص بالمعاملات البنكية"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة ماديًا.

- حفلات جنس جماعي في القليوبية

واعترف المتهمون فى التحقيقات بممارسة الرذيلة مقابل الحصول على أموال كثيرة وتكوين ثروة قالت الزوجة المتهمة الأولى فى التحقيقات إنها اتفقت مع زوجها على ممارسة الجنس الجماعى والدعارة مع راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على مبالغ مالية ومن خلال الحفلات قاما بشراء شقة وبعد فترة قاموا باستدراج زوجة ابنهم فى الشبكة، وأكدت المتهمة فى اعترافاتها أنها كانت تستقطب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم بالتنسيق مع باقي المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن رب الأسرة في العقد الخامس من العمر وكون شبكة الدعارة، ضمت "زوجته وابنه وزوجة الأخير" كما تبين أنهم أقاموا حفلا جنسيا جماعيا حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 6 أشخاص آخرين وكانت الاجهزة الامنية بالقليوبية بلاغا من أهالي شبرا الخيمة يفيد بتضررهم من عامل وأفراد أسرته حولوا شقتهم إلى وكر لممارسة الدعارة وحفلات الجنس الجماعي وأكدت تحريات المباحث صحة البلاغ وتبين أن الأب (45 عاما) موظف بالمعاش استأجر شقة ليدير بها الأعمال المنافية للآداب بمساعدة زوجته ونجله، حيث يقدم المتهمين "الأب وابنه" زوجاتهما إلى راغبي المتعة، ويقومان بتصويرهما أثناء العلاقة المحرمة مقابل مبالغ مالية، تراوحت بين 2000 و5 آلاف جنيه.

- كريم وزوجته.. حفلة الجنس الجماعي

وفى مصر القديمة الوضع لم يختلف كثيرا استغل زوج جمال زوجته وقام بإرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بطريقة عشوائية يعرف فيها زوجته لممارسة وإقامة حفلات جنس جماعى، مقابل 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة، فحلم الثراء السريع راود كريم، وزوجته حتى وصل الحال به الى تقديم زوجته لراغبي المتعة الحرام والحفلات الجنسية الجماعية.

وقالت الزوجة إن زوجها مدمن للمواد المخدرة وبالتحديد مادة الهيروين، ونظرا لارتفاع سعر المخدر، وغلاء المعيشة، فجلسنا نفكر في طريقة لجنى الأموال، حتى خطرت فكرة ممارسة الجنس مع راغبى المتعة مقابل أموال، على أن لا نستكمل ذلك بعد جنى الأموال وتحقيق الثراء المطلوب.

وأضافت الزوجة، في البداية كان كريم يقوم بعرضى على بعض المعارف في دائرة صغيرة مقابل أموال، وكان يحضر طالب المتعة ويدفع المبلغ وفقا للمدة المطلوبة، بتسعيرة 3 آلاف جنيه في الساعة، وتابعت سميرة، بعد فترة من معاشرة راغبى المتعة لى بمعرفة زوجي كريم، جنون الهيروين والمخدرات جعله يفكر في أفكار شيطانية جديدة لممارسة علاقات جنسية شاذة ومختلفة، فبدأ في استقطاب راغبى المتعة ومشاركتهم معا في سرير واحد، وذلك لجنى أموال أكثر.

- منة عبدالعزيز

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو نشرته فتاة التيك توك منه عبد العزيز علي مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت فيه تعرضها للاغتصاب والضرب من صديق لها بمعاونة فتيات أخريات.

وذكرت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثانى من العمر أدعت خلاله قيام شخص بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهًا عنها، وأسفرت التحريات عن أن الفتاة المشار إليها قد اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة.

وتبين صحة الواقعة التي ادعتها حيث كشفت التحريات ان الفتاة دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة وبرفقتها 5 أشخاص "3 طلاب - فتاتان" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على صاحبة الفيديو وأحدث اصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول - مبلغ 125 جنيها ، وقام أخر بمواقعتها جنسيًا كرهًا عنها وبضبطه اعترف بذلك.

- طفل للبيع.. للجادين

"طفل 3 سنين للبيع مقابل 60 ألف جنيه والعرض غير قابل للتفاوض، للجادين الاتصال علي رقم 000".. إعلان علي "فيس بوك"، كان بداية جريمة خطف الذي ارتكبها حارس عقار بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

القصة بدأت بـ خليل، الشاب الذي لم يكمل عامه الثلاثين، ويقيم بمحافظة البحيرة، انتقل صوب محافظة الإسكندرية بحثًا عن عمل يدر له المال، حتى عثر على وظيفة حارس عقار بمنطقة العصافرة قبلي، إلا أن الوظيفة لم تشبع رغباته، وظلت الضائقة المالية تطارده، إلي أن تملكته هواجس الشيطان من تفكيره ليسلك طريقًا آخر يدر له المال بصورة سريعة، حيث كانت تقطن شيرين في ذات العقار، وكان يلاحظ عدم اهتمامها بأطفالها وإهمالها الدائم لهم في رعايتهم، وتركها لهم لفترات طويلة، حتى استقر في وجدانه، وهيأ له شيطانه، تنفيذ مراده بخطف الطفل والاستفادة منه بطلب فدية أو بيعه، وظلت الفكرة تراوده ساعات بل أيامًا، حتي نصب هداه شيطانه إلى الجريمة.

وما أن حانت ساعة الجريمة، ودقت طبول الشيطان في أذن خليل، جاءت شيرين وطلبت منه عناية نجليها أحمد 6 سنوات، وياسين 3 سنوات، حتي تذهب لأحد الأطباء بصحبة زوجها، وما أن غادرت الأم حتى أخفى خليل الطفل الصغير، وحين عادت أبلغها باختفائه حال لهوه فى الشارع، واستمر خليل في طريق الشيطان ولم يرجعه عنه شيء، حتى قام بتصوير الطفل ياسين، وعرض الصور علي "فيس بوك"، مشيرًا إلى الأشخاص الراغبة في تبني الأطفال، ووضع سعر 60 ألف جنيه مقابل بيعه، وأنهى خليل الصفقة حين قُوبل عرضه من شخص فى مدينة دمياط.

- بساعد حد قريبي.. فتاة الثانوية العامة

وتمكنت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط طالبة بالمنيا لقيامها بإدارة "مجموعة" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية زعمت خلالها قدرتها على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة، حيث رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة مجموعة على أحد التطبيقات الإلكترونية بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى من خلال الفحص الفنى وإجراء التحريات عن أن وراء إرتكاب ذلك النشاط طالبة جامعية ، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام، ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطها بمحل إقامتها، وعثر بحوزتها على الهاتف المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وإدارتها للمجموعة بغرض مساعدة أحد أقاربها من طلبة الثانوية العامة على الغش أثناء الإمتحانات .

- مودة الادهم

وكشفت الاجهزة الامنية عن تفاصيل ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم (فتاة التيك توك) أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور، حيث رصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور.

وأثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور، والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت في 29 مارس الماضى القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.

- كوكي وشوشو.. دعارة الكترونية

باشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الصاوي، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار محمد الغمراوي، رئيس النيابة، التحقيقات في واقعة ضبط شبكة دعارة داخل فندق شهير.

واعترفت المتهمة "سماح. إ"، 27 سنة، وشهرتها كوكي، بقيامها بإدارة صفحة على "فيس بوك" لاستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل الفنادق بالقاهرة مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

كما اعترفت كل من "شيماء. س"، ٢٩ سنة، وشهرتها "شوشو"، و" منى. ق"، ٢٦ سنة، وشهرتها "سارة"، بقيامهم بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

- شيري هانم وبنتها زمردة

وأتهمت النيابة العامة شريفة وشهرتها "شيري هانم" و نورا وشهرتها "زمردة" 15 يوما وذلك لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك، تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- من انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

- حنين حسام.. أفتحي الكاميرا

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية المتهمة حنين حسام، ان الإدارة العامة للآداب تَبَيَّنت من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق "واتس آب" المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها.

كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق "واتس آب" تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة – موضوع التحقيق - استغلالًا لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد، وكذا تبين أنها عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق "واتس آب" تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها؛ لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط؛ جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره.

كما تبين أن من بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة – طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتَبَيَّنت تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي – وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما، وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيق أجر مقابل ذلك، وكذا تبين بالهاتف جدول صادر عن تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي يوضِّح عدد الساعات التي خرجت فيها الفتيات في بث مباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمة من ذلك.