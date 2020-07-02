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تعليم

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالسيدة زينب بسبب امتحان الاستاتيكا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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حسام الفقي - كيرلس صلاح - محمد صبحى

أنهى طلاب الثانوية العامة اداء امتحان الاستاتيكا، وسط تشديدات أمنية في محيط مدرسة قصر العيني بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

‎وسيطرت حالة من الفرحة على اوجه الطلاب من الامتحان الذى كان مرضى لهم ، حيث اكدوا على سهولة كل فقرات الامتحان ولكن كان هناك بعض من الصعوبة في فقرتين وكما كان الامتحان طويل ، مؤكدين أنه لا يمنع ذلك سهولة والامتحان في قدرات الطالب المتوسط.
جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
‎كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

‎وقد إلتزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.
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