فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالسيدة زينب بسبب امتحان الاستاتيكا

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أ نهى طلاب الثانوية العامة اداء امتحان الاستاتيكا، وسط تشديدات أمنية في محيط مدرسة قصر العيني بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.





‎وسيطرت حالة من الفرحة على اوجه الطلاب من الامتحان الذى كان مرضى لهم ، حيث اكدوا على سهولة كل فقرات الامتحان ولكن كان هناك بعض من الصعوبة في فقرتين وكما كان الامتحان طويل ، مؤكدين أنه لا يمنع ذلك سهولة والامتحان في قدرات الطالب المتوسط.

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جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

‎كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).



