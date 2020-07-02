فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالسيدة زينب بسبب امتحان الاستاتيكا

أنهى طلاب الثانوية العامة اداء امتحان الاستاتيكا، وسط تشديدات أمنية في محيط مدرسة قصر العيني بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وسيطرت حالة من الفرحة على اوجه الطلاب من الامتحان الذى كان مرضى لهم ، حيث اكدوا على سهولة كل فقرات الامتحان ولكن كان هناك بعض من الصعوبة في فقرتين وكما كان الامتحان طويل ، مؤكدين أنه لا يمنع ذلك سهولة والامتحان في قدرات الطالب المتوسط.
جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
وقد إلتزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.