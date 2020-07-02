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محافظات

إزالة أكثر من 2200 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:16 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت إزالة 2201 حالة تعد بواقع: 1828حالة تعد على الأراضى الزراعية، و373 حالة على أراضى أملاك الدولة،بينما تم ضبط وإزالة 284مخالفة بناء.

وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة"منذ صدور  قرار مجلس الوزراء في "25 مارس الماضي"بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة،لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحتى  الثلاثاء  الماضي. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري ،الذي يعرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي ، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا. 
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حيث أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"،وفق برنامج زمني محدد.

وذلك في إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة. 
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