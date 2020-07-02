توريد 137 ألفا و964 طن قمح بشون وصوامع المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن انتهاء توريد محصول القمح لموسم الحصاد لعام 2020 بإجمالى 137 ألفا و964 طن و817 كجم قمح بما يعادل 919 ألف و766 أردب وسط إجراءات إحترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .





مؤكدًا بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإرشادات والتسهيلات لهم منذ بداية زراعة محصول القمح وحتى توريده باعتباره محصولا استراتيجيًا.





حيث أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأن المحافظة قد شهدت زراعة 133 ألف فدان هذا الموسم بزيادة بلغت ما يقرب من 3300 فدان عن العام السابق.





وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه قد تم أمس الأربعاء الانتهاء من توريد محصول القمح ، موضحًا أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة قد بلغت 12 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع ، فضلًا عن عدد من الصوامع المؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، هذا وقد م استبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية.





جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ووجه اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة .

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