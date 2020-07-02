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الصين تستغل أزمة كورونا لتحقيق أكبر نمو اقتصادي منذ 2019

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:22 م
فيروس كورونا فى
فيروس كورونا فى الصين
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ريهام فيكتور
عرضت قناة " الان " فيديو افادت فيه أن الصين  تستغل أزمة كورونا لتحقيق أكبر نمو اقتصادي منذ عام 2019 .

حيث ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس ، أن الصين اعلنت التزامها تجاه 11 دولة أخرى بضمان سلاسل إمداد تعمل بشكل جيد على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت في البيان ”نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول ذات التفكير المتماثل لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق، وأن تظل البنية التحتية المهمة مثل مطاراتنا وموانئنا البحرية مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة سلاسل التوريد عالميا“.

يأتي ذلك بالرغم من تورط الصين في أزمة تفشي وباء كورونا المستجد والتي تعتبر بؤرة الوباء والتي لم تتعامل بجدية كافية مع تفشيه، ولم تكتفي بذلك، بل وأيضًا باشرت بالتنصل من تلك المسؤولية والتهرب من الادانات الدولية والطلب المستمر للمباشرة بإجراء تحقيق دولي حول الموضوع الذي يشغل جميع دول العالم.

وبالرغم من ذلك أيضًا، توسع النشاط الصناعي في الصين للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الماضي، مسجلًا أكبر وتيرة ارتفاع منذ ديسمبر الأول عام 2019.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسستي "ماركت" و"كاسين"، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع من 50.7 نقطة في شهر مايو، إلى 51.2 نقطة في يونيو، وتعني قراءة المؤشر أعلى 50 نقطة توسعًا في النشاط، في حين أن أيّ قراءة أدنى هذا الحد الفاصل تشير إلى انكماش النشاط.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم سوف يستقر عند 50.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

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