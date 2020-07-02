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تعليم

في مستوى الطالب المتوسط.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان اليوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:15 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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انجي هيبة
أكد طلاب شعبة الرياضيات بالإسماعيلية، أن امتحان الاستاتيكا جاء في مستوى الطالب المتوسط، بخلاف امتحان الديناميكا الذي كان في مستوى الطالب المتميز، وأشاروا إلى طول الامتحان.


وتفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، محيط لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك قبل انطلاق امتحانات اليوم الرابع، حيث أدى طلاب القسم العلمي علوم الامتحان في مادة الأحياء فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات، بينما أدى طلاب القسم العلمي رياضة الامتحان في فرع الاستاتيكا فترة واحدة أيضا لمدة ساعتين، وأدي  طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق فترة واحدة لمدة ٣ ساعات.

 
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وأكد "قبيصي" أهمية استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية والأحذية البلاستيكية المعقمة على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان وتوافر جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة علي صحة وسلامة الطلاب.


وقدم مدير تعليم الشكر لقيادات الأمنية، وفي مقدمتها اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، للجهد المتميز والأداء المثمر في تنفيذ خطة محكمة لتأمين اللجان الامتحانية منذ بدايتها الأحد قبل الماضي.


وحرص الدكتور خالد خلف قبيصي على التواجد بداخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان مركز التطوير التكنولوجي، حيث تم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وعددها 8 إدارات تعليمية، وإبلاغ تمام وسلامة سير الامتحان لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.
في مستوى الطالب المتوسط.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان اليوم
في مستوى الطالب المتوسط.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان اليوم
في مستوى الطالب المتوسط.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان اليوم
في مستوى الطالب المتوسط.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان اليوم
في مستوى الطالب المتوسط.. ماذا قال طلاب الثانوية عن امتحان اليوم
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