AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدى الحياة.. غدا الإعلان رسميا عن فوز بوتين برئاسة روسيا حتي 2036

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، اليوم الخميس، أن الإعلان رسميا عن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية سيكون غدا، الجمعة، لحين معالجة الشكاوى الموجودة في جميع اللجان.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، خلال مؤتمرها الصحفي: "يمكننا القول إننا سنقوم غدا بتلخيص النتائج الرسمية، وذلك بعد مراجعة كافة الشكاوى التي تلقيناها خلال هذه الفترة".

وأضحت لجنة الانتخابات المركزية، أنه بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، أظهرت النتائج أن 77.92 في المئة من المشاركين صوتوا لصالح على التعديلات الدستورية، مقابل 21.27 ضد التعديلات.


وكان من المقرر إجراء التصويت الروسي العام على تعديلات الدستور في 22 أبريل، ولكن تم تأجيله بسبب وباء كورونا في البلاد. 

وبعد ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن موعد التصويت الجديد - 1 يوليو. 

وتتيح التعديلات الدستورية لبوتين البقاء على عرش البلاد حتى 2036، والحصول على مقعد مدى الحياة في المجلس الفيدرالي، وتأمين الحصانة له، وهو ما اعتبره ضروريا حتى لا تضيع البلاد في “البحث عن خلفاء محتملين”.

ومن شأن هذا الإصلاح أيضا تعزيز دور هيئة ما زالت استشارية حتى الآن، وهي مجلس الدولة الذي يرى العديد من الخبراء أنه يمكن أن يحافظ على تأثير بوتين إذا أصبح رئيسه حتى لو غادر الكرملين.

وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الأربعاء، الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء أمس، لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة. 

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكرملين: لا تاريخ محدد للتصويت على التعديلات الدستورية بسبب جائحة كورونا

نتائج أولية.. 73% من الناخبين يؤيدون تمديد حكم بوتين حتى عام 2036

لجنة الانتخابات: 74% من الروس يدعمون التعديلات الدستورية بعد فرز 30% من الأصوات

التعديلات الدستورية الروسية.. تعرف على آخر حصيلة لنسب التصويت

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

ترشيحاتنا

الغلق عقوبة المخالفين.. الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة الجمعة

اشتباه في إصابة طالبة ثانوي بـ كورونا وتحويلها للحميات.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

مجلس الوزراء ينفي بيع "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

الشعب كله هياكل لحمة.. الفلاحين تعلن انخفاض أسعار عجول الأضاحي 10%

فيديو جراف.. تماسيح تسبح في ترعة المريوطية

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها