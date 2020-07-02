مسيرة بالولايات المتحدة ضد مقتل المغني الإثيوبي.. فيديو

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لمسيرة احتجاجية في الولايات المتحدة ضد مقتل المغني الاثيوبي هاشالو هونديسا.





ويظهر في الفيديو مسيرة ضخمة في شوارع الولايات المتحدة ضد مقتل المغني الثوري هاشالو بإثيوبيا عقب إطلاق النار عليه.





وكان انفجار تعرضت له العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اليوم، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الإثيوبية، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى.





وكشفت وكالة رويترز للأنباء، أمس الأربعاء، عن انتشار الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا مع استمرار الاضطرابات في البلاد.





وأعلنت وسائل إعلام، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات التي تشهدها إثيوبيا، إلى 81 قتيلا.





وشهدت العاصمة أديس أبابا ومناطق متفرقة احتجاجات، على مقتل المغني الإثيوبي، هاشالو هونديسا، بينما قال مفوض الشرطة الاتحادية إنديشو إنه جرى اعتقال جوهر محمد وزعيم حزب سياسي معارض ينتمي للأورومو و33 شخصا آخرين، بسبب الاحتجاجات.







