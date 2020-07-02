تباين آراء طلاب الثانوية حول مستوى امتحان الأحياء بلجان العياط

تباينت آراء طلاب بالثانوية العامة، بمدرسة صلاح سالم للتعليم الأساسي، والسلام الإعدادية بنات، حول مستوى امتحان مادة الأحياء، بعضهم اعتبر أن الامتحانات صعب فيما فأكد بعضهم أن مستوى الامتحان مقبول ومباشر، ولم يكن به أى أجزاء صعبة.









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وحرصت قوات الأمن على فرض كردون أمنى حول المدرسة لمنع التزاحم ومنه تجمع الأهالي، قبل بداية الامتحان بساعتين، والذي انطلق في العاشرة صباحًا، وحظرت تواجد السيارات بمحيط اللجان، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور أمامها، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.



