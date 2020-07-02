من الأنبوبة للراحة والأمان.. 39 عاما على قصة أول شعلة غاز طبيعي منزلي في مصر

شهدت مصر أول عملية توصيل للغاز الطبيعي للمنازل بها عام 1981، وتحديدا يوم 14 يناير، وكان ذلك الحدث الجلل في محافظة القاهرة بمدينة حلوان، عن طريق شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وذلك بالتعاون مع شركة بريطانية تحمل اسم "وليم بريس أند سون"، بإشراف من شركة بريطانية أخرى تدعى "بريتش جاز بي ال سي".









ثم استمرت الشركة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في عدة مناطق متوالية، وهي مناطق المعادى ومدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة 15 مايو، لتواصل الشركة صناعة التاريخ والراحة، ليعوض المصريون مشقة تركيب وشراء أسطوانات البوتاجاز بوصلات دائمة وآمنة.









وعقب ذلك، توالى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمحافظات المختلفة عقب البداية في العاصمة، حيث تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بالمنازل بمحافظة الجيزة عقب 6 أعوام من بداية دخول الغاز الطبيعي المنزلي في مصر، وذلك في يناير عام 1987 ، وعقب 9 سنوات أخرى تم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظة الإسكندرية أغسطس عام 1996، ثم جاء دور محافظة بورسعيد وكان ذلك في يناير 1997.









وعقب ذلك تم فصل جميع أنشطة الغاز الطبيعي عن شركة الغازات البترولية بتروجاس لتتحول في النهاية إلى شركة تاون جاس، وهي الشركة المسئولة حاليا عن الأمر، لتستكمل المسيرة الكبرى التي بدأ في مصر منذ حوالي 40 عام وحتى الآن.









وبدأت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية نشاطها عام 1979، كأول شركة مصرية مستقلة تعمل في مجال توصيل الغاز الطبيعي بجمهورية مصر العربية تحت مظلة شركة بتروجاس، والتي انفصلت ليتم قيدها كشركة مساهمة مصرية خاضعـة لأحكام قانـون ضمانات وحوافـز الاستثمار رقـم 8 لسنة 1997.



لتبدأ مزاولـة نشاطهـا الفعلـي في أكتوبر سنة 2000 لتوفير وقودا نظيف وآمن بيئيًا لاستخدامه في المنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بخمس محافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية" تحقيقًا لخطة الدولة المصرية في التحول لوقود بديل.









وبدأت وزارة البترول متمثلة في شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، أمس، الأربعاء، استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي عن طريق العملاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، من خلال إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.









وتبدأ عملية التسجيل من أمس وحتى يوم 15 يوليو، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:









1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:





2. تطبيق الموبايل (الاندرويد فقط) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:





3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).





4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.





5. تطبيق موبايل ماي فوري.





6. تطبيق موبايل جوميا.





7. من خلال مكاتب البريد المصري.





8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).





9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:





10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.





11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.





12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.