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ثقافة

وزارة الثقافة تعيد تشغيل 16 مكتبة في 10 محافظات.. الأحد المقبل

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

حددت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة صباح الأحد المقبل موعدًا لاستئناف وانتظام العمل بـ 16 مكتبة فى 10 محافظات كبداية لعودة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية فى مصر تدريجيًا على أن يتم استكمال تشغيل باقى المكتبات كمرحلة ثانية خلال النصف الثانى من شهر يوليو .

وقالت عبد الدايم إن استئناف العمل بعدد من المكتبات التابعة لمختلف قطاعات وزارة الثقافة يأتى فى إطار خطة زمنية لاستعادة الحراك الفكري وتقديم خدمة ثقافية للجمهور والباحثين.

وأضافت أن البدء بإعادة تشغيل المكتبات جاء باعتبار القراءة أصل المعرفة ، مشيرة إلى استهداف تشغيل جميع مكتبات مصر خلال النصف الثانى من شهر يوليو.

وأكدت أن التشغيل يتم طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين والتى تشمل استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية مع وضع أجهزة التعقيم الذاتي على بوابات الدخول وإجراء عمليات قياس الحرارة بجانب الالتزام بالمسافات التباعد الامنة والتطهير الشامل للمنشأت وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الزائرين وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن المرحلة الاولى من خطة إعادة التشغيل المكتبات تضم 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج هى المركز الدولى للكتاب - مكتبة 26 يوليو بالقاهرة بالإضافة الى مكتبات محافظات الجيزة ، المنيا ، اسيوط ، اسوان ، طنطا ، المحلة ، دمنهور ، الاسماعيلية ، بور فؤاد والمنصورة مع تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام ، قاعة الاطلاع بمركز أدب الطفل وقاعة الاطلاع فى باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى ، مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، مكتبة المترجم بالمركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل .

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