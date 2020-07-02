تجذب السياحة العالمية لمصر.. برلماني يشيد بتطمينات الحكومة بشأن سلامة المطارات

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن تأكيد الحكومة بأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى المطارات المصرية يفوق المطارات العالمية مشيرا إلى أن ذلك الامر سوف يجذب السياحة العالمية لمصر خاصة مع الاهتمام العالمى بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية بالمطارات لمواجهة فيروس كورونا.





ووجه " حساسين " في بيان اليوم الخميس، التحية والتقدير للطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ولجميع قيادات الوزارة والعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم باعتباره واحدا من أهم القطاعات لدعم الاقتصاد والسياحة المصرية مشيدا بتصريحات الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني التى قال فيها إن رقي أي دولة يظهر من مطاراتها.





وقال أن الانطباع الأول الذي يأخذه السائح عن الدولة التي يزورها يتم أخذه من المطارات وأنه تم تسيير رحلات ما يقر من 2000 راكب غادروا مطار القاهرة لعدد كبير من الدول خارج مصر، مهنئا الشعب المصري بعودة الطيران من جديد أنه تم تحقيق نسبة مرتفعة للغاية من امتلاء الطائرات والتي بلغت حوالي 60%.





وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المطارات على أعلى مستوى وأنه من يوم 14 مارس تم تطوير البنية التحتية لجميع المطارات، وتم تزويدها بكل أدوات وأجهزة الوقاية المتمثلة في الأجهزة الحرارية والتباعد الاجتماعي وغيرها.



