حطم إله فرنسا 7 مرات.. الكاميروني إيساما يحارب الاستعمار بتحطيم التماثيل

أخذ على عاتقه مهمة وطنية - من وجهة نظره - استمرت سنوات وظهرت على الساحة الدولية في أعقاب احتجاجات "الحياة السوداء"، وهي تطهير بلاده من رموز الحقبة الاستعمارية عبر تحطيم تماثيل الاستعمار آخرها إله فرنسا المحبوب، الأمر الذي أثار العديد من الجدل تجاه الناشط الكاميروني أندريه بليز إيساما بين مؤيد يرى ما يقوم به عمل وطني ومعارض يراه مُخرب.









سعى إيساما كثيرا إلى تحقيق هدفه الرئيسي وهو تحطيم تمثال بطل الحرب العالمية الثانية الفرنسي الجنرال فيليب لوكلير الموجود في دوالا أكبر مدن البلاد، إلى أن حقق مراده أخيرا وقطع رأس لوكلير سبع مرات وأسقط التمثال 20 مرة على الأقل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".









بدأ الناشط الكاميروني مهمته بالإطاحة أولًا بتمثال الجنرال لوكليرك في عام 2003، وكان هدفه استبدالهم بأبطال كاميرونيين وأفارقة آخرين، لكنه استثنى أولئك الذين قاموا بخير للإنسانية، لذلك كان حريصا بشكل خاص على إقامة تمثال ديانا، أميرة ويلز الراحلة، التي كانت تحارب العنصرية وتدافع عن الإنسانية وأحبها الأهالي في الكاميرون".









كما استهدف أيضا إيساما تمثال غوستاف ناختيغال، الذي وصل إلى الكاميرون عام 1884 لتأسيس إمبراطورية ألمانية، خلال الحرب العالمية الأولى، حين أجبرت القوات البريطانية والفرنسية الألمان على الخروج، ثم قسموا الأراضي التي احتلتها ألمانيا فيما بينهم.









اعتبرت السلطات الكاميرونية أنشطته بمثابة تخريب، بحجة أنه يمكن الاحتفال بالأبطال الأفارقة دون إزالة الرموز الاستعمارية، لذلك تم حبسه عدة مرات بسبب قطع رأس تمثال الجنرال لوكليرك، حيث قضى فترة حبس تصل إلى ستة أشهر في كل مرة، وكان أحيانا يتجنب عقوبة السجن بدفع الغرامات من الأموال التي جمعها في الغالب أنصاره في الكاميرون.









أما تمثال الجنرال لوكلير الذي وضع في دوالا عام 1948 قبل الاستقلال الكاميروني 1961، فقد قام الناشط الكاميروني بإتلافه أكثر من مرة وكانت السلطات ترممه إلا أن حطمه في النهاية.









يد واحدة على الورك والأخرى تمسك عصا المشي، يقف البطل الفرنسي على قاعدة أمام نقش من الحجر المنحني يصور ترسانة الحرب العالمية الثانية الفرنسية، بما في ذلك الدبابات والطائرات، هكذا كان تمثال الجنرال لوكلير، البطل الفرنسي الذي ساعد في تحرير فرنسا من قبضة الألمان لذا يعتبره الفرنسيون إلها.









توفي الجنرال لوكلير في حادث تحطم طائرة في الجزائر عام 1947، بعد ثلاث سنوات من تحرير باريس، واصطف آلاف الناس في شوارع العاصمة الفرنسية للإشادة به، على عكس شعب الكاميرون الذي فرح بهذه الحادثة نظرا لكونه مكروها لديهم بسبب احتلاله لبلادهم قبل ذلك.







