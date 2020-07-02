بسبب الحرب على الارهاب.. اعتماد 50 مليون جنيه تعويضات لأهالي الشيخ زويد

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وتضم في عضويتها الجهات المعنية للقيام بعمليات المعينة والحصر والتقدير لقيمة الأضرار التي لحقت بالمباني أو الزراعات لتحديد قيمة التعويض .





وأضاف اللواء شوشة أنه يجري التنسبق مع الجهات المعنية لضمان تحرك اللجنة ودخول المناطق الآمنة حتى تتمكن من عمليات المعاينة وتقدير قيمة التعويض .





وأشار إلى أن دخول اللجنة إلى الأماكن التي تضررت بسبب الإرهاب تعطي الحقوق كاملة لأصحابها حتى لا يتم تسجيل منازل علي الورق والقيام بصرف تعويضات لأصحابها بدون وجه حق.





وطالب المحافظ المشايخ وكبار العواقل بنقل الصورة كاملة للأهالي بشأن أسباب التأخير في صرف التعويضات والمرتبطة بعملياتها المعاينة والحصر .



