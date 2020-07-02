المصريون بالخارج يدعون العالم لزيارة رحلة العائلة المقدسة فى مصر

بمناسبة عودة السياحة لمصر، دعا الاتحاد العام للمصريين بالخارج في جميع فروعه على مستوى العالم للقيام بزيارة لرحلة العائلة المقدسة لمصر بثلاث لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية على أن يكون الناقل الرسمي مصر للطيران.





وقال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج: إن الرحلة المباركة تتلخص في هروب سيدنا عيسى عليه السلام، والسيدة مريم العذراء، ومعهم القديس يوسف النجار من بيت لحم إلى مصر حتى لا يلتقوا بهيرودس الملك الذي تخوف من أن يزاحمه المسيح في الملك فأراد قتله عن طريق المجوس فحينما فشل قرر قتل جميع أطفال بيت لحم من دون السنتين، ولكن وحيًا أو ملاكًا قد جاء ليوسف النجار بالحلم يخبره بأن يأخد الطفل وأمه إلى مصر فهربا وأقاما بها لمدة تجاوزت الثلاث سنوات حتى وفاة هيرودس.





وأوضح حنفي أن بداية هذه الرحلة كانت بمدينة رفح ثم العريش مرورا بتل بسطة (بالزقازيق) ثم بلبيس ثم سمنود وسخا وبرية شهيد (وادي النطرون حاليًا) ثم اتجه إلى القاهرة تحديدًا المطرية ثم بابليون (مصر القديمة) ثم المعادي وبعد ذلك اتجه إلى صعيد مصر بالبهنسة ثم سمالوط (جبل الطير) ثم أسيوط، حيث مكثا بها أكثر من ستة شهور وهي أكبر مدة قضوها في مدينة مصرية ثم درنكة وهي آخر مدينة بمصر بعدها أتجه إلى أورشليم.





ولفت حنفي أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يولي اهتمامًا كبيرًا بالسياحة الدينية متمثلة في رحلة العائلة المقدسة لمصر وتأليف قداسته كتاب عن هذه الرحلة بأكثر من أثنى عشر لغة يوزع في جميع أنحاء العالم.