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المبدعون وشياطين الإرهابية.. حمدى رزق يستضيف الشاعر جمال بخيت.. الليلة

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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آيات أحمد
يستضيف الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة" الشاعر جمال بخيت فى حوار شامل عن ثورة الشعب ودفاعهم عن وطنهم من الإرهاب، وذلك فى حلقة اليوم الخميس ، والتى تعرض على فضائية "صدى البلد".

وترصد الحلقة انقشاع جماعة الدم والظلام عن أرضها،  ويحكى  جمال بخيت قصة سنوات البناء والغداء فى سبيل الوطن بعد 7 سنوات على ثورة الشعب.

وستتناول الحلقة العديد من القصص الهامة وبطولات الشعب المصرى، و كيف استعدنا هويتنا وكيف واجه المبدعون مؤامرة شياطين الإرهابية".

يذكر أن برنامج "نظرة" يذاع يومي الخميس و الجمعة الساعة 9 مساء على قناة "صدى البلد".

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