المبدعون وشياطين الإرهابية.. حمدى رزق يستضيف الشاعر جمال بخيت.. الليلة

يستضيف الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة" الشاعر جمال بخيت فى حوار شامل عن ثورة الشعب ودفاعهم عن وطنهم من الإرهاب ، وذلك فى حلقة اليوم الخميس ، والتى تعرض على فضائية "صدى البلد".





وترصد الحلقة انقشاع جماعة الدم والظلام عن أرضها، ويحكى جمال بخيت قصة سنوات البناء والغداء فى سبيل الوطن بعد 7 سنوات على ثورة الشعب.





وستتناول الحلقة العديد من القصص الهامة وبطولات الشعب المصرى، و كيف استعدنا هويتنا وكيف واجه المبدعون مؤامرة شياطين الإرهابية".





يذكر أن برنامج "نظرة" يذاع يومي الخميس و الجمعة الساعة 9 مساء على قناة "صدى البلد".