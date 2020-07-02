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أخبار العالم

لمنع احتجاجات المحامين.. أنقرة تقرر حظر التجمعات 15 يوما

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، حظر جميع أنواع التجمعات لمدة 15 يوما، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن دوافع هذا القرار مختلفة بحسب نشطاء.


وقالت المعارضة التركية إن هذا القرار جاء بغرض إجهاض دعوات نقابات المحامين لتنظيم تظاهرات الجمعة المقبل في العاصمة ضد مشروع قانون "تعدد النقابات".


وأصدر رؤساء نقابات المحامين في عدة ولايات كأنقرة وأنطاليا وإزمير ببيانات صحافية ترفض مشروع القانون وتتهم الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على نقابات المحامين وفرض وصاية عليها.


وينص القانون على تغييرات في قوانين انتخاب النقابات وآليات الانتخاب ونظام انتخاب مجالسها، وترى نقابات المحامين الرافضة لهذا المشروع أن التغييرات المطروحة ستفرض وصاية حكومية على عمل النقابات.


وكان حزب أردوغان العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية التابع له، طرحا هذا القانون للتصويت عليه بغرض السيطرة على النقابات العمالية.
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