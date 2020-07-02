حملات في أحياء السويس.. نظافة وإنارة وإزالة إشغالات ورفع مخلفات المباني

عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس ، اجتماعًا، الخميس، لمتابعة خطط الاحياء في مجالات النظافة العامة ورفع مخلفات المباني وتنشيط ادارة التشغيل التجاري بجهاز النظافة وتكثيف اعمال الانارة العامة بالأحياء.





وفي بداية الاجتماع أكد السكرتير العام على رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمكتب الفني بالمحافظة بالمتابعة المستمرة، والتنسيق مع جهاز النظافة والتشغيل التجاري والمدفن الصحي باستخراج التصاريح اللازمة للتخلص من مخلفات المباني في الأماكن المخصصة بعد تسديد الرسوم المقررة، وعمل محاضر للمخالفين وتحويلها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة للحفاظ على المال العام والنظافة العامة.





كما أكد عبد العظيم على إدارة الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة والأحياء بتكثيف العمل ورفع التراكمات من شوارع الأحياء ومتابعة خطة توزيع صناديق القمامة الجديدة وتفريغها أولا بأول.





وأكد السكرتير العام على مسئولى الإنارة بالإحياء باستكمال خطة إنارة الشوارع والتنسيق مع جهاز الإنارة العامة لرفع كفاءة الإنارة في بعض المناطق على مستوى الأحياء.





وشدد عبد العظيم على حي فيصل وحي عتاقة بتكثيف أعمال رفع وإزالة الإشغالات والاكشاك المخالفة والاستمرار في نظافة الميادين ومنع انتشار الباعة الجائلين علي الطرق والميادين.





وفي نهاية الاجتماع قدم اللواء طارق عبدالعظيم الشكر وليد شوقي رئيس حي عتاقة لدوره في متابعة وسرعة الاستجابة فور إبلاغه بنشوب حريق بأحد شركات البترول أمس.





حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء ومديري المكتب الفني والأزمات بالمحافظة وسكرتيري الأحياء ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم ومساعدي رؤساء الأحياء ومديري ادارة الطوارئ والتدخل السريع والمدفن الصحي والتشغيل التجاري.