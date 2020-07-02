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رياضة

6 غيابات عن موقعة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:07 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الخميس، قمة من العيار الثقيل، بين مانشستر سيتي وليفربول، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول:

وتقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق حفيظ دراجي.

مانشستر سيتي ضد ليفربول:

ويسعى مانشستر سيتي للدفاع عن كبريائه بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، بعد خسارة لقب البريميرليج لصالح ليفربول، بالإضافة إلى الهزيمة التي تلقاها على يد الريدز بنتيجة 3 - 1، في الدور الأول.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، الخميس الماضي، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من الدوري الإنجليزي.

في المقابل يطمح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، لعدم إفساد فرحته، في ليلة الاحتفال بلقب البريمرليج.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي  عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

غيابات مانشستر سيتي وليفربول:

ويغيب عن مانشستر سيتي في لقاء اليوم كلا من سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا بسبب الإصابة، بينما يغيب فرناندينيو للإيقاف.

على الجانب اآخر يفقتد ليفربول خدمات الثلاثي جويل ماتيب وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري بسبب الإصابة.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي:

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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