متاهة مونيكا.. رواية جديدة عن دار روافد لـ نصر عبد الرحمن

تستعد دار روافد للنشر والتوزيع، لإصدار رواية "متاهة مونيكا" للروائي والمترجم نصر عبدالرحمن.
ومن أجواء الرواية نقرأ: "ما أقسى أن تسحقك ذاكرتك، تُسقِطك أرضًا كبطيخةٍ انزلقت من يد طفلٍ مرتعشة، ضاعت روحه في شادر البطيخ، بعد أن دفع به أهله للعمل فيه، لمحاولة تنصيبه كرجل بيتٍ جديد.
ذكرياتك متاهة حياتك؛ تظن أن الأحداث قد أخذت أماكنها في ذاكرتك، ولكنها تظل تتلوى كالأفعى لتخدعك، تعتصرك بداخلها، تبحث عن مَخرج، ولا جدوى من البحث مع إحكام قبضتها وقوة ضغطها، لا بُد أن تكتشف حل اللغز في ذكرياتك المنسية".
يذكر أن دور النشر المصرية والعربية، عانت خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى إيقاف معارض الكتب في كافة دول العالم الأمر الذي عاد بالضرر المادي والخسائر الفادحة للناشرين.