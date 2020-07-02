متاهة مونيكا.. رواية جديدة عن دار روافد لـ نصر عبد الرحمن

تستعد دار روافد للنشر والتوزيع، لإصدار رواية "متاهة مونيكا" للروائي والمترجم نصر عبدالرحمن.





ومن أجواء الرواية نقرأ: "ما أقسى أن تسحقك ذاكرتك، تُسقِطك أرضًا كبطيخةٍ انزلقت من يد طفلٍ مرتعشة، ضاعت روحه في شادر البطيخ، بعد أن دفع به أهله للعمل فيه، لمحاولة تنصيبه كرجل بيتٍ جديد.





ذكرياتك متاهة حياتك؛ تظن أن الأحداث قد أخذت أماكنها في ذاكرتك، ولكنها تظل تتلوى كالأفعى لتخدعك، تعتصرك بداخلها، تبحث عن مَخرج، ولا جدوى من البحث مع إحكام قبضتها وقوة ضغطها، لا بُد أن تكتشف حل اللغز في ذكرياتك المنسية".



