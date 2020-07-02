AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عمليات ابتزاز.. رئيس الوزراء العراقي: الحكومة الحالية ليست لتصفية الحسابات

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:20 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة العراقية الحالية ليست حكومة تصفية حسابات وإنما حكومة توافق وتكاتف.

وأضاف الكاظمي في بيان نشرته شبكة "السومرية نيوز"، أن الحكومة تسعى لتوافق وطني للوصول بالعراق لبر الأمان.

وأشار إلى أن الحكومة جادة بمحاربة الفساد بجميع مفاصل الدولة العراقية.

ولفت الكاظمي إلى وجود عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة لديها إجراءات رادعة.

وأوضح أن أبواب مكتبه مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، مشددا على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء العراقي المكلف: قدمت تشكيلتي الحكومية للبرلمان

رئيس البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي

السفارة الأمريكية ببغداد تؤكد على مواصلة الدعم للحكومة الجديدة لمكافحة فيروس كورونا

مصطفى الكاظمي.. رئيس الوزراء العراقي الجديد صحفي مخضرم ونُفي في عهد صدام

حكومة العراق تنال ثقة البرلمان

التركمان يهاجمونه والمالكي يتربص به..هل ينجح مصطفى الكاظمي فى العبور بـ سفينة العراق لبر الأمان

ترشيحاتنا

إسكارف على الشعر وبريسنج.. سالي عبد السلام تشعل السوشيال ميديا

إهانة لنظام تميم.. أردوغان يسبق وزير الدفاع القطري ويتلقى التحية العسكرية

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اعتقله آبي أحمد بعد انهيار تحالفهما.. جوهر محمد ملك الشارع ورهان قوى التغيير في إثيوبيا

شاهد.. والد الطفل إسلام يروي تفاصيل سقوط ابنه أثناء اللعب بسبب الطائرات الورقية

أول حالة وفاة بكورونا في مرفق إسعاف الدقهلية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

بعد تهنئة زوجها وبناتها.. شاهد أجمل صور لـ زوجة أحمد زاهر في عيد ميلادها