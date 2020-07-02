عمليات ابتزاز.. رئيس الوزراء العراقي: الحكومة الحالية ليست لتصفية الحسابات

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة العراقية الحالية ليست حكومة تصفية حسابات وإنما حكومة توافق وتكاتف.





وأضاف الكاظمي في بيان نشرته شبكة "السومرية نيوز"، أن الحكومة تسعى لتوافق وطني للوصول بالعراق لبر الأمان.





وأشار إلى أن الحكومة جادة بمحاربة الفساد بجميع مفاصل الدولة العراقية.





ولفت الكاظمي إلى وجود عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة لديها إجراءات رادعة.





وأوضح أن أبواب مكتبه مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، مشددا على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا.