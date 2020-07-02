أخبار التوك شو.. ترجمة فيلم الممر للمصريين بالخارج.. وإتاحة عقار كورونا لعلاج المصابين.. وصرف كمامتين اختياريًا على بطاقات التموين.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية:





قال السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، إنه لم يكن ينوى الإلتحاق بالخارجية، و والده لم يمنعه من الإختيار نظرا لدخوله الإختبارات ومعرفة من يختبروه أن والده وزيرا للخارجية خلق لهم نوعا من الحرج.









قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن وزارة الهجرة تهتم بالجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج، وتعمل على زرع بذرة الانتماء والوطنية داخلهم، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تتعاون مع وزارة الدفاع لتنظيم برامج لزيارات شباب الجيل الثانى والثالث من الخارج وتم تنظيم رحلات لهم وإلقاء محاضرات فى أكاديمية ناصر العسكرية للتعرف على الأمن القومى المصرى وزيارة الصاعقة والمظلات والبرلمان المصرى.





روى عابدين مسعد، والد الطفل إسلام، تفاصيل إصابة ابنه بكسور بعد سقوطه أثناء اللعب بطائرة ورقية، قائلا إنه فى يوم الجمعة هرعت والدة الطفل وأخته إليه بسبب سقوط الطفل فى البيت المجاور لهم.









قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء تفقدها سير العمل فى المنظومة الصحية ببورسعيد، إن المنظومة الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتملت بشكل كبير، مشيرة إلى أن أهم مؤشر إكتمالها هو عدم وجود أى مواطن بها ليس مسجل فى التأمين الجديد ولا يدفع اشتراكات ومساهمات فى الخدمة، بالإضافة إلى عدم وجود مواطن يأخذ خدمة التأمين الصحى القديم حتى الأطفال فى المدارس ولا يأخذ نفقة الدولة.









تحدث الناقد الفنى، طارق الشناوى، بشأن حقيقة ما تم تداولته مواقع التواصل بشأن إعتزال الفنانة عبلة كامل، قائلا: "من واقع الملابسات فأنا أرى أنها أعتزلت الفن"، متابعا أن عبلة كامل دائما ما تفصل بين حياتها الشخصية وبين الشاشة.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء تفقدها سير العمل بالمنظومة الصحية ببور سعيد، إنه كان مهمًا جدا حضور إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ببور سعيد، لافتة إلى أنه نتيجة الإهتمام بتلك المنظومة كانت الوزارة قادرة على البدء فى التشغيل التجريبي لتلك المنظومات بالأقصر، تلتها والإسماعيلية وجنوب سيناء، ثم أسوان والسويس.





قال هشام الدجوى، مسؤول التموين لمحافظة الجيزة، إنه من المفترض وضع الكمامات مع السلع التموينية مثل أى منتج عادى، منوها إلى أن المواطن يختار ما يحتاج إليه من المواد التموينية وإنما يحصل على كمامتين فقط على كل بطاقة.













قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي تفقد أيضا عدد من مراكز الشباب، منوها الى انه تم غلق مركز شباب الحوتية لعدم وجود أي مسئول، وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية .





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالفعل يوجد ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وخلال الـ٧٢ ساعة القادمة.



