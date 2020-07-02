بعد تنمرها على المحجبات.. إطلالات عرضت ميس حمدان للانتقاد

أثارت الفنانة ميس حمدان حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد تنمرها على الفتيات المحجبات ذوات الأسنان غير المتناسقة، وهو الأمر الذى دفع عددا من متابعيها إلى توجيه الانتقادات إليها، وأصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.





ميس حمدان واحدة من الفنانات اللاتي تتعرض للإنتقاد دائما بسبب ملابسها اللافتة والجريئة، فهي تظهر بإطلالات ذات ألوان زاهية ومكشوفة من بعض المناطق.





كما ظهرت خلال الفترة الماضية بمجموعة من الكاش مايوه أثناء أجازتها الصيفية، مما أثيرت الجدل بها.





وبالرغم من إثارتها الجدل بملابسها، إلا أنها تظهر بالمكياج العادي والبسيط دون تكلف في الكثير من الأحيان.





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