الأوقاف: مفهوم الوفاء للوطن موضوع خطبة الجمعة يلقيها أيمن أبو عمر غدا بمسجد السلطان حسن.. ونحذر من فتح المساجد وقتها

الأوقاف تؤكد: الخطبة بنفس الضوابط الاحترازية

الأوقاف: حال استمرار المصلين بالاجراءات الاحترازية سيتم فتح المساجد لصلاة الجمعة









أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها ضرورة الالتزام بعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحًا أو فتحه حتى لصلاة الظهر غدًا الجمعة عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به، وحذرت بشدة من مخالفة هذه التعليمات.









وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله التعاون معها حتى نصل إلى الفتح الكامل للمساجد نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .









وشددت الوزارة على أنها تحرص على عمارة بيوت الله وتحرص أيضا على صحة المواطنين من منطلق الحفاظ على النفس البشرية، لافتة إلى أن طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأي طريق على المخالفة.









وعدلت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدًا لتكون عن: «مفهوم الوفاء للوطن»، وسيكون خطيب الجمعة الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وبذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.









ويلقي الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خطبة الجمعة ، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط .









وأكدت وزارة الأوقاف أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا .









وناشدت الوزارة كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن .









أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أهمية وفضل شكر الله عز وجل، سواء فى السراء أو الضراء موضحا أنه من لم يشكر فى البأساء شكره فى النعماء فليس بشاكر.









وقال جمعة في كتابه "حديث الروح": "يقول الحق سبحانه: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"(إبراهيم: 7) ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ , قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ"(سنن الترمذي) ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا " (متفق عليه) .





وأكمل: فشكر المال يكون في أداء حق الله فيه ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ "(سنن الترمذي)".







