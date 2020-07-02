AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومى للمرأة يطالب الفتيات بالإبلاغ عن شاب ارتكب وقائع اغتصاب وتحرش

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:06 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
Advertisements
أمل مجدى
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى أنه يتابع عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حاليًا على "انستجرام"، بشأن وجود أحد الشباب ارتكب وقائع اغتصاب ويرسل رسائل تتضمن تحرشا جنسيا بالفتيات.

وقال المجلس إن مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلًا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات، وقد حقق الجروب متابعة عدد كبير من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة متابعته لهذا الموضوع، ويهيب بالجهات المعنية للنظر والتحقيق فى هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يطالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحقه طبقا للقانون ، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اغتصابها وسرقة تليفونها.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين

اغتصاب ومقاطع عارية في غرف النوم.. مودة وحنين ومنة.. من التيك توك لـ التهذيب والإصلاح | تقرير

منصات التيك توك من العري للكلبش.. منة عبدالعزيز تصرخ: اغتصبوني.. وحنين حسام تطلب فتح الكاميرا من الفتيات.. ومودة الأدهم تخرق حظر التجول

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

الحرب على فتيات تيك توك.. سقوط ريناد عماد ومنار سامي .. ومودة الادهم وحنين حسام فى قبضة العدالة.. وسما المصري خلف القضبان

ريناد ومنار تلحقان بـ مودة وحنين وسما.. نشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق أبرز الاتهامات.. وزنزانة التيك توك في انتظارهما

ترشيحاتنا

شاهد.. صوفينار بملابس مثيرة على البحر

توب هاف ستوماك .. دانا حمدان تثير الجدل في فيديو جديد

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتقاله إلى الترجي التونسي.. شاهد

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

شاهد.. إزالة سوق المنهل العشوائى بمدينة نصر وسط فرحه الأهالى

محتشمة وأنيقة.. زوجة يوسف الشريف تظهر بإطلالة بيضاء كلاسيكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عقار هندي.. اكتشاف دواء جديد لـ علاج مصابي فيروس كورونا | تفاصيل

بالأبيض الستان .. جورجينا رودريجيز تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

محتشمة وأنيقة.. زوجة يوسف الشريف تظهر بإطلالة بيضاء كلاسيكية