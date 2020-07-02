القومى للمرأة يطالب الفتيات بالإبلاغ عن شاب ارتكب وقائع اغتصاب وتحرش

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى أنه يتابع عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حاليًا على "انستجرام"، بشأن وجود أحد الشباب ارتكب وقائع اغتصاب ويرسل رسائل تتضمن تحرشا جنسيا بالفتيات.





وقال المجلس إن مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلًا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات، وقد حقق الجروب متابعة عدد كبير من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين.





ويؤكد المجلس القومي للمرأة متابعته لهذا الموضوع، ويهيب بالجهات المعنية للنظر والتحقيق فى هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.



