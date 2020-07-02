لتغيبهم عن العمل.. محافظ قنا يحيل عاملي وحدة صحية سمهود للتحقيق..صور

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، احالة العاملين بالوحدة الصحية لقرية الشرقى سمهود، للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مشددًا على ضرورة مجازاتهم لإهمالهم فى عملهم وعدم إهتمامهم بالحضور وتلبية الاحتياجات الطبية للمواطنين.









جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، وبرفقته الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب و الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.









تابع محافظ قنا، انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية بكل من المقر المؤقت لمستشفى أبوتشت العام والوحدة الصحية بقرية الشرقى سمهود، وتفقد قسم الإستقبال وغرف المرضى وقسم حضّانات الأطفال بمستشفى أبوتشت، واطمأن من المرضى على الخدمات المقدمة لهم واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ووعدهم بتلبيتها.

















وأصدر محافظ قنا، توجيهات لمدير المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير كل سبل الراحة لهم وتقديم العلاج اللازم لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، وموجهًا بضرورة الحفاظ على الأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلالها.









وأكد محافظ قنا ، حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة تلبي احتياجاتهم، مع العمل على ضبط انتظام فرق الأطباء والتمريض.



