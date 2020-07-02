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برلمان

الوفد يمد تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:45 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
بعد تصديق الرئيس السيسى على إصدار قانون مجلس الشيوخ بدأت الأحزاب تعلن استعدادها لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.


أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بمد تقديم الطلبات للراغبين فى الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو المقبل، ومجلس النواب حتى يوم 10 يوليو المقبل.


ويستمر الحزب في فتح أبوابه لتلقي الطلبات من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا بمقر الرئيسي في بولس حنا بالدقي، ماعدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد إننا سنعمل على إعداد كوادر حزبية مؤهلين لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ولن ندفع باسم أى مرشح إلا إذا كان رجلًا وطنيًا لديه الكفاءة ويتمتع بحسن السمعة والاعتبار، على أن يتقدم بالسيرة الذاتية له عند التقدم بطلب للترشح فى أي من انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ.


وأكد أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد أن يتحقق الحزب من هوية المرشح الذى سيتقدم للترشح فى انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ لأنه سيكون واجهة حزب الوفد ويمثل الأمة، لذلك سندفع بشخصيات لديها فهم فى العمل البرلمانى وفى مجال المعارضة، وكان تقديم الطلبات بدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الماضي وحتى اليوم 30 يونيو.


وأوضح رئيس حزب الوفد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح، مبينًا أن شئون العضوية سوف تستمر في تلقى الطلبات من طالب الترشح شخصيًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
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