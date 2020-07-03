فيديوجراف.. العلماء يكتشفون معلومات خفية عن كورونا

فى ظل تصاعد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، لازال العلماء يكتشفون معلومات خفية عنه ويركزون جهودهم على كشف غموض الفيروس.
ركز العلماء على معرفة وقت انتهاء تلك الجائحة، واكتشفوا أن سارس Cov2 هو سلالة فيروس يسبب كورونا ويتغير ويتحور مع مرور الوقت.
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ركز العلماء على معرفة وقت انتهاء تلك الجائحة، واكتشفوا أن سارس Cov2 هو سلالة فيروس يسبب كورونا ويتغير ويتحور مع مرور الوقت.
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