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فيديو جراف

فيديوجراف.. العلماء يكتشفون معلومات خفية عن كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:02 ص
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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آلاء حسن
فى ظل تصاعد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، لازال العلماء يكتشفون معلومات خفية عنه ويركزون جهودهم على كشف غموض الفيروس.

ركز العلماء على معرفة وقت انتهاء تلك الجائحة، واكتشفوا أن سارس Cov2 هو سلالة فيروس يسبب كورونا ويتغير ويتحور مع مرور الوقت.

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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يكشف عن تفاصيل خفية اكتشفها العلماء عن كورونا...

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