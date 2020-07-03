أبو شقة يكشف عن شروط حزب الوفد لخوض مرشحيه انتخابات مجلسى النواب والشيوخ





قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد يعمل خلال الفترة الحالية على إعداد كوادر حزبية مؤهلين لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة.





وأعلن أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن الشروط التى وضعها حزب الوفد أمام المرشحين لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة ، مشيرا إلى أننا لن ندفع باسم أى مرشح إلا إذا كان رجلًا وطنيًا لديه الكفاءة ويتمتع بحسن السمعة والاعتبار، على أن يتقدم بالسيرة الذاتية له عند التقدم بطلب للترشح فى أي من انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ.





وأكد رئيس حزب الوفد أنه لابد أن يتحقق الحزب من هوية المرشح الذى سيتقدم للترشح فى انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ لأنه سيكون واجهة حزب الوفد ويمثل الأمة، لذلك سندفع بشخصيات لديها فهم فى العمل البرلمانى وفى مجال المعارضة، وكان تقديم الطلبات بدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الماضي وحتى اليوم 30 يونيو.





وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بمد تقديم الطلبات للراغبين فى الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو المقبل، ومجلس النواب حتى يوم 10 يوليو المقبل.

ويستمر الحزب في فتح أبوابه لتلقي الطلبات من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا بمقر الرئيسي في بولس حنا بالدقي، ماعدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح رئيس حزب الوفد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح، مبينًا أن شئون العضوية سوف تستمر في تلقى الطلبات من طالب الترشح شخصيًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.