طرح 85 ألف كمامة للمواطنين بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الخميس، إن مصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة أنتج ٨٥ ألف كمامة مطابقة للمواصفات القياسية ومتعددة الألوان حتى الآن، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها للمساهمة في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف الزملوط، في بيان صحفي، أنه جرى توريد ١٢٢٤٠ كمامة منها على الوحدات المحلية بواقع ٧٢٤٠ كمامة لمركز الداخلة و٣٠٠٠ للخارجة و١٠٠٠ كمامة للفرافرة و١٠٠٠ كمامة لباريس و٥٠٠ لبلاط، حيث جرى توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع الوحدات المحلية.

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ولفت المحافظ، إلى توريد ٤٠ ألف كمامة للجهات الحكومية المختلفة على مستوى المحافظة، بجانب توريد ١٥ ألف كمامة لجامعة الوادي الجديد، وذلك لتوفيره للطلاب أثناء أداء الامتحانات.





من جانب اخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس إعادة تشغيل سوق المروة الأسبوعي جنوب مدينة الخارجة، بعد توقف استمر عدة أشهر ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مع إلزام البائعين بارتداء الكمامة.



